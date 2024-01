Carolina Dieckmann exibe corpaço com vestido recortado: "A mais linda"

A atriz Carolina Dieckmann recebeu diversos elogios dos seguidores das redes sociais ao postar novas fotos esbanjando beleza

Curtindo as férias em Miami, nos Estados Unidos, Carolina Dieckmann arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 22, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza.

Longe da TV desde o fim da novela Vai na Fé, da Globo, a atriz chamou a atenção ao surgir sem maquiagem e com o cabelo solto, fazendo várias poses e exibindo seu corpo escultural com um vestido longo branco, com recortes na cintura.

Ao postar as fotos no feed do Instagram, a loira confessou que estava com se sentindo com uma vibe sereia. "Não sei se é o vestido ou o cabelão... mas a vibe sereia veio e eu amo", confessou a artista na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Deusa", disse Leo Fuchs. "Aff… mas é muito maravilhosa!", escreveu a atriz Sheron Menezzes. "Perfeita", falou uma seguidora. "Que maravilhosa", comentou uma fã. "A mulher mais linda do Brasil", afirmou uma fã.

Veja as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann exibe foto rara de seu filho com Marcos Frota

A atriz Carolina Dieckmann encantou os seguidores ao compartilhar uma foto rara ao lado do filho, Davi Frota. Os dois curtiram uma viagem juntos para a Argentina. Em uma das imagens, ela surgiu sorridente ao lado do herdeiro.

Ao compartilhar os cliques, a atriz ainda mandou um recado se despedindo de 2023. "Os dias ventam aqui dentro... sexta agora, só ano que vem", escreveu. Davi é fruto do relacionamento da atriz com o ator Marcos Frota, com quem ficou casada entre 1997 e 2004. Confira a publicação!