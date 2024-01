Carolina Dieckmann encanta seguidores com cabelo impecável: "Dona da beleza"

Em novos cliques publicados em suas redes sociais, Carolina Dieckmann encanta seus seguidores ao surgir com o cabelo impecável; confira as fotos!

A atriz Carolina Dieckmann deixou seus seguidores de queixo caído com novas fotos publicadas em suas redes sociais. Nesta segunda-feira, 15, a artista exibiu sua beleza impecável para os fãs, que se encantaram com o seu cabelo.

Em seu perfil oficial do Instagram, Carolina chamou a atenção ao exibir seu longo cabelo loiríssimo. No álbum de fotos, ela exibiu sua maquiagem super natural e ainda posou com uma calça jeans super diferentona, complementada por uma camiseta do David Bowie.

"Gata jogada na make da @cleidearaujo", escreveu a atriz na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores encheram a musa de elogios. "Dá não, você é absurdaaaaa de linda", disse um fã. "Dona da beleza", declarou outro. "Você é surreal", disparou mais um.

O destaque, no entanto, foi para suas madeixas, que foram muito comentadas. "CAROLINA O CABELO AAAAAAAAA", escreveu um internauta. "Esse cabelo ta muito lindo meu Deus", enalteceu outro. "Ela joga o cabelo…", disse mais um.

Confira a publicação:

Carolina Dieckmann exibe foto rara de seu filho com Marcos Frota

No fim de dezembro, a atriz Carolina Dieckmann surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma foto rara com seu filho, Davi Frota. O herdeiro, fruto do relacionamento entre a artista e Marcos Frota, curtiu uma viagem para a Argentina com a mãe.

Em uma das imagens, ela surgiu sorridente ao lado do filho. Ao compartilhar os cliques, a atriz ainda mandou um recado se despedindo de 2023. "Os dias ventam aqui dentro... sexta agora, só ano que vem", escreveu.

Ao verem as fotos, seguidores se impressionaram com a beleza do rapaz que está adulto. "Como ele tá diferente, virou um homão", disse um. "Adorei ver o Davi, mostra mais", comentou outro. "Vocês são lindos demais", escreveu um terceiro.

Carolina Dieckmann foi casada com Marcos Frota entre 1997 e 2004. Recentemente, ela inclusive contou detalhes dos bastidores turbulentos da separação. “Sofri muito quando eu me separei do Marquinhos. Muito. As pessoas queriam me bater. Eu estava sofrendo de chegar àquela conclusão, mais do que qualquer pessoa. Então se eu decidi isso, já estava sendo difícil pra mim”, disse ela ao Angélica: 50 & tanto, programa de Angélica no Globoplay.