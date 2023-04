Carolina Dieckmann dispensa maquiagem e impressiona com beleza natural

Atriz Carolina Dieckmann espanta seguidores com sua beleza em foto com rosto sem nenhuma maquiagem

Nesta última sexta-feira, 7, a atriz Carolina Dieckmann (44) decidiu deixar seus seguidores completamente apaixonados! A famosa surgiu em suas redes sociais ostentando toda sua beleza natural, deixando qualquer tipo de maquiagem ou filtro de lado. Assim, a artista recebeu uma chuva de elogios dos internautas que ficaram espantados.

“Sextou. Sem filtro. Sem make. Sem trabalho e com amor. Hoje é dia de olhar dentro (e eu acredito que as vezes fora já dá muitas pistas), mas olhe mais profundo entre pelos poros (esses que muitas vezes a gente esconde) até chegar no coração; o que temos feito através dele? Hoje é dia disso; pipow… arruma um tempinho aí!!! Beijo. Bom feriado”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

No clique, Carolina aparece em um registro com a cara totalmente limpa, sem nenhuma produção, usando apenas um roupão e uma toalha em sua cabeça, exaltando toda sua beleza natural, deixando os internautas babando e arrancando diversos elogios.

“Lindíssima! É sobre se olhar sem cobrar tanto, se colocar como prioridade é saúde mental e emocional”, comentou uma seguidora. “Linda. Minha inspiração desde criança”, revelou mais uma. “Filtro para que? Gata demais!”, exaltou uma terceira internauta. “Sem dúvida uma das mulheres mais belas do mundo”, apontou uma outra.

Veja a publicação da atriz Carolina Dieckmann ostentando toda sua beleza natural:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)



Só de lingerie branca, Carolina Dieckmann esbanja sensualidade na web

A atriz Carolina Dieckmann deixou os fãs de queixo caído recentemente! Em cliques poderosos e sexys publicados em sua conta oficial no Instagram em preto e branco e colorido, a loira surgiu usando apenas uma lingerie branca de renda e chamou atenção pelo corpaço escultural.

Nas fotos, ela posou sentada no chão e apostou no carão, exibindo a beleza natural e recebendo uma chuva de elogios dos seguidores nos comentários. "Às sextas usamos branco…", escreveu Carolina, que se manifestou na web após boatos de que teria feito procedimentos estéticos no rosto.