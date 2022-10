Carol Nakamura chama atenção ao surgir com maiô decotado: "Perfeita"

A atriz e apresentadora Carol Nakamura arrancou elogios dos seguidores ao surgir com um maiô decotado na web

Carol Nakamura(39) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 4, ao compartilhar uma foto com roupa de banho.

Na imagem publicada no feed do Instagram, a atriz e apresentadora esbanjou toda sua beleza ao surgir usando um maiô colorido e com um decote generoso, mas confessou que não estava contente, já que no Rio de Janeiro o tempo está nublado. "Cariocas não gostam de dias nublados", lamentou a famosa na legenda da publicação.

A postagem de Nakamura rapidamente recebeu uma chuva de elogios. "Perfeita demais", disse uma seguidora. "Tão linda. Um espetáculo", escreveu outra. "É muita perfeição", falou uma internauta. "Sua beleza é única", afirmou uma fã.

Confira a foto de Carol Nakamura de maiô:

Desabafo sobre o filho adotivo

Carol Nakamura usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a decisão do filho adotivo, um menino de 12 anos, de voltar para a casa da mãe biológica. Ela contou que tinha a guarda provisória da criança, mas ele resolveu voltar a viver com a mãe biológica.

"Sempre foi muito amado e ele tem consciência disso. Ele tem uma mãe biológica. Uma criança que cresce sem regra, é muito difícil… Por mais que você mostre os benefícios da educação, alfabetização, ter uma família, casa, oportunidades, o que ele não tinha antes, é complicado e decepcionante. Não estava acreditando que isso ia acontecer", lamentou ela em um trecho do desabafo.

