Carol Dias, mulher de Kaká, radicaliza e exibe o novo visual: ''Pequeno surto''

Modelo e influenciadora Carol Dias, esposa do ex-jogador de futebol Kaká, recebe chuva de elogios ao mostrar a mudança nos cabelos

A influenciadora digital Carol Dias (27) encantou seus seguidores na terça-feira, 19, ao mostrar que decidiu radicalizar seu visual!

Em seu perfil no Instagram, a modelo, esposa do ex-jogador de futebol Kaká (40), compartilhou registros exibindo a transformação pelas mãos de Washington Nunes. Carol apostou em uma franja e também deu uma repaginada na cor dos fios.

"Eu estava devendo essa foto do resultado do nosso pequeno surto que terminou numa franjita e um novo tom! Amei! @wnunnes obrigada", disse Carol Dias ao legendar a publicação.

"Que linda cor também", elogiou Grazi Massafera. "Que gata! Cheguei a conclusão que morena, loira, ruiva, mel, etc.. em todas as versões você é linda. A sua beleza vem de dentro. Você tem a alma nobre. Amo demais!! #amominhasnoras", declarou a sogra, Simone Leite. "Muito maravilhosa", "Que gata", "Deusaaa", "Você fica um absurdo de linda com esse tom!", "Fica linda de todos os jeitos", "Uma linda mulher", "Perfeita", "Simplesmente maravilhosa", disseram os fãs.

Confira o novo visual de Carol Dias:

Carol Dias surge em cliques encantadores com as duas filhas

Carol Dias encantou os seguidores das redes sociais recentemente ao compartilhar uns registros de seu fim de semana em família. Nos cliques publicados no feed do Instagram, a modelo surge passeando com as filhas, Esther (2) e Sarah, frutos do casamento com Kaká, e com os enteados, Luca (14) e Isabella (12).

"Do fim de semana", escreveu ela, que surge em uma das imagens usando uma calça preta, camiseta branca, tênis, óculos escuros, boné e uma blusa amarrada na cintura. Os internautas se derreteram pelas fotos. "Família linda", disse uma seguidora. "Lindíssima", escreveu outra. "Que amor", se derreteu uma fã.