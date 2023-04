Carol Dias surge em cliques encantadores com as filhas e os enteados: "Família linda"

Carol Dias, mulher do ex-jogador Kaká, encantou os seguidores ao mostrar o passeio em família

Carol Dias (27) encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 10, ao compartilhar uns registros de seu fim de semana em família.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a modelo surge passeando com as filhas, Esther (2) e Sarah (1 meses), fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol Kaká (40), e com os enteados, Luca (14) e Isabella (12).

"Do fim de semana", escreveu ela, que surge em uma das imagens usando uma calça preta, camiseta branca, tênis, óculos escuros, boné e uma blusa amarrada na cintura.

Os internautas se derreteram pelas fotos. "Família linda", disse uma seguidora. "Lindíssima", escreveu outra. "Que amor", se derreteu uma fã.

Confira as fotos de Carol Dias com as filhas e seus enteados:

Parto da segunda filha

Recentemente, a mãe coruja Carol Dias usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores detalhes do nascimento da segunda filha, Sarah. A pequena nasceu no dia 13 de fevereiro. Compartilhando novos registros do dia especial com a chegada da caçula da família, em seu feed no Instagram, a modelo e influenciadora digital fez um longo relato sobre o parto.

"[...] Chegamos na maternidade e eu disse bem rápido: 'Ela vai nascer hoje?'. A Livia começou a explicar como podia ser… Porque a bolsa estava rota, mas eu estava com 3 centímetros de dilatação, sem dores, sem contrações ritmadas, então tinha a opção de induzir e foi essa opção que eu escolhi. Mas o processo demorou bastante, o trabalho evoluía, mas evoluía lento e eu não sentia dor, a falta da dor foi me deixando super ansiosa, parecia que não ia nascer nunca, porque eu associei muito a dor com o parto (óbvio) parto normal humanizado sem dor é difícil…", contou ela em um trecho do desabafo.

