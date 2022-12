Carlinhos Maia surpreende seguidores ao revelar seu novo visual para o final de ano

O influenciador Carlinhos Maia apostou em mudança no visual para encerrar o ano e celebrar a chegada de 2023

Nesta última segunda-feira, 19, Carlinhos Maia (31) compartilhou em seu Instagram uma mudança de visual para passar o final do ano e celebrar a chegada de 2023.

Em uma série de fotos, o influenciador apareceu tingindo seu cabelo de loiro. Ao mostrar todo o processo da mudança, Carlinhos escreveu na legenda da postagem: “Nevou de novo”.

Algum tempo depois, o famoso que abandonou o cabelo escuro mostrou o resultando do novo visual. O ex de Lucas Guimarães (28) posou com um estiloso casaco amarelo, e sem camisa em frente ao espelho, ele ainda escreveu na legenda: “Legalmente loiro”.

Nos comentários, a advogada Deolane Bezerra elogiou o novo cabelo de Carlinhos: “Gatoo”. E a ex-BBB Gabi Martins comentou: “Lindo”.

Os seguidores de Carlinhos aprovaram o novo visual e rasgaram elogios nos comentários! “Perfeito”, escreveu uma seguidora. E outra seguidora comentou: “Ficou bom loiro”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlinhos Maia🌻 (@carlinhosmaiaof)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlinhos Maia🌻 (@carlinhosmaiaof)

Explicou!

Recentemente, o influenciador Lucas Guimarães explicou o motivo pelo qual ele e Carlinhos Maia não reataram o casamento.

"O tempo principalmente ele resolve tudo. Então estou muito focado que as coisas, deixar as coisas acontecer. Saber que não somos inimigos, nós somos amigos obviamente. Tivemos as nossas recaídas óbvio. Eu recaí, fui ali e não sei ainda não, vamos deixar as águas rolarem", declarou o influenciador.