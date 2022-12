Lucas Guimarães revela motivo de não reatar com Carlinhos Maia: ''Tivemos recaídas''

Influenciador Lucas Guimarães revelou recaídas e motivo de não ter voltado com Carlinhos Maia

O influenciador Lucas Guimarães (28) falou mais uma vez sobre sua relação com Carlinhos Maia (31). O ex-marido do humorista revelou o motivo de não ter reatado o casamento e até contou que houve algumas recaídas.

Segundo Lucas Guimarães, a volta não aconteceu por estar deixando as coisas ocorrerem naturalmente, mesmo tento tido alguns momento de fraqueza.

"O tempo principalmente ele resolve tudo. Então estou muito focado que as coisas, deixar as coisas acontecer. Saber que não somos inimigos, nós somos amigos obviamente. Tivemos as nossas recaídas óbvio. Eu recaí, fui ali e não sei ainda não, vamos deixar as águas rolarem", declarou o influenciador.

Recentemente, no PodCaras, o ex-marido de Carlinhos Maia comentou sobre o fim do casamento e esclareceu alguns boatos envolvendo uma suposta troca de parceiro.

"O Carlinhos sabe que ele foi o único homem que me relacionei em toda a minha vida, a gente tem medo de perder alguém que só se relacionou com uma pessoa e também não terminamos para ficar com outras pessoas, transar com outras, a prioridade da minha vida sempre vai ser deus e abaixo desse deus a família, o trabalho, os amigos...", detalhou seu momento.

Em seguida, o influencer fez questão de deixar claro que o casamento não terminou devido ao seu trabalho intenso ou por outra pessoa, ou até mesmo por não querer ter filhos por agora. "Realmente, o Carlinhos queria ter mais filho agora do que eu, mas esse não foi o motivo", falou.

Carlinhos Maia se diz arrependido de ter se divorciado e quer voltar com ex

O influenciador Carlinhos Maia decidiu surpreender todos os seus seguidores após fazer um desabafo sobre sua relação com seu ex-marido Lucas Guimarães. Recentemente, o humorista disse que estava arrependido de ter se divorciado do ex e admitiu estar atrás dele, tentando uma segunda chance.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães colocaram um fim na relação que tinham há 13 anos, no final do mês de outubro. Além disso, o humorista aproveitou para ficar um tempo longe das redes sociais, junto de uma reforma de sua mansão.