Divorciado, Lucas Guimarães, ex de Carlinhos Maia, fala sobre término: ''Não foi o motivo''

O ex-marido de Carlinhos Maia (31), o influencer Lucas Guimarães (28), falou sobre o fim de seu casamento com o humorista durante sua participação no PodCaras. Com exclusividade, ele esclareceu alguns boatos sobre o que teria levado o casal a escolher pela separação.

No início, ele comentou que no momento estão compreendendo a situação. "Estamos entendendo o espaço que cada um te que ter para colocar a cabeça no lugar", disse ele.

Em seguida, Lucas Guimarães falou sobre uma possível volta e os comentários que até uma sensitiva falou sobre reatarem.

"O Carlinhos sabe que ele foi o único homem que me relacionei em toda a minha vida, a gente tem medo de perder alguém que só se relacionou com uma pessoa e também não terminamos para ficar com outras pessoas, transar com outras, a prioridade da minha vida sempre vai ser deus e abaixo desse deus a família, o trabalho, os amigos...", detalhou seu momento.

Em seguida, o influencer fez questão de deixar claro que o casamento não terminou devido ao seu trabalho intenso ou por outra pessoa, ou até mesmo por não querer ter filhos por agora. "Realmente, o Carlinhos queria ter mais filho agora do que eu, mas esse não foi o motivo", declarou.

Por fim, ele desabafou e pediu menos julgamento e mais compreensão. "Um casamento só vai pra frente se ambos estiverem felizes, então parem de ficar julgando, como se eu fosse culpado", disse.

