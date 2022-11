Carlinhos Maia se diz arrependido de ter se divorciado e quer voltar com ex

Juntos há 13 anos, Carlinhos Maia se separou em outubro do seu ex-marido Lucas Guimarães

O influenciador Carlinhos Maia (31) decidiu surpreender todo os seus seguidores após fazer um desabafo sobre sua relação com seu ex-marido Lucas Guimarães. Na noite desta sexta-feira, 11, o humorista disse que estava arrependido de ter se divorciado do ex e admitiu estar atrás dele, tentando uma segunda chance.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães colocaram um fim na relação que tinham há 13 anos, no final do mês de outubro. Além disso, o humorista aproveitou para ficar um tempo longe das redes sociais, junto de uma reforma de sua mansão.

"Acho que nunca fiquei tanto tempo fora dos stories, confesso que fico com o c* coçando para dar satisfação a vocês. Aí volto em mim e digo: 'ei, bait*la, sua vida está totalmente desorganizada, seus sentimentos, tudo, filha da put*. Resolva primeiro isso. Eles te amam e vão te esperar’”, escreveu Carlinhos em seus stories no Instagram.

“Foi o que me dei conta: que ele era uma das únicas pessoas que gostavam de mim quando eu era aquela gazela de cabelo espichado de chapinha. E o cara me amou mesmo feia e pobre. Mas isso não é sobre ele, é sobre mim e minha cara de rapariga de achar que o mundo gira ao meu redor”, desabafou.

"Ah, outra coisa: esses últimos dias tenho ficado igual uma cadelinha cheirando o c* do Lucas, tentando ver se ele volta comigo. Estou me humilhando mesmo, mas só estou atrás porque sinto que ele me ama para caramba. Se eu visse no olhar dele que o amor já acabou, teria desistido. Estou com um medo da porr* dele pimbar com outro. E o pior, de se apaixonar", completou o humorista, sobre como está com medo de perder o ex-marido.

"O povo diz: 'tenha amor próprio, se ele não te quer, se ame'. Porr* de amor próprio. Eu sei lá o que é isso. Procurei que só dentro de mim e só vem o rosto desse macho e o cuz*o dele, que em dias frios me aquecia e me deixava bem quentinho”, finalizou Carlinhos.

Carlinhos Maia comprou mansão

Recentemente, o influenciador Carlinhos Maia compartilhou sua nova mansão com os seguidores. A casa possui seis quartos e oito banheiros. Lucas Guimarães teria ajudado a escolher a casa antes do término.