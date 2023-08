Carla Perez reage ao ver foto do filho exibindo os músculos: 'Gigante'

Filho de Carla Perez arranca suspiros ao mostrar seus músculos na academia e a mãe reage

A dançarina Carla Perez fez questão de reagir ao ver novas fotos do seu filho caçula, Victor Alexandre, na academia. Nesta semana, o rapaz apareceu mostrando os músculos e o abdômen trincado ao posar sem camisa após o treino e a mãe elogiou o herdeiro.

Nos comentários do post dele, ela escreveu: “Meu bebê gigante”. Enquanto isso, o pai dele, o cantor Xanddy, se declarou: “Te amo, meu filho”.

Vale lembrar que Victor Alexandre é discreto nas redes sociais e gosta de mostrar apenas os seus treinos e momentos com a família durante a rotina nos Estados Unidos, onde vivem há alguns anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victor Alexandre (@victoralexandrecp)

Carla Perez dispara indireta nas redes sociais

Há poucos dias, a cantora Carla Perezmandou um recado bem direto nas redes sociais após a filha assumir publicamente que está namorando. Em um recado corajoso, ela rebateu possíveis críticas que está recebendo.

Mais cedo, Camilly Victoria assumiu namoro com Daze. Desde o mês passado, rumores apontaram que as duas estavam juntas, mas só agora a filha de Xanndy decidiu se pronunciar publicamente assumindo o romance.

Após a decisão da herdeira, a loira foi direta. "Status do dia: sem paciência para pessoas hipócritas", disparou Carla Perez. Imediatamente, fãs relacionaram o post com a decisão da jovem de tornar público seu romance. Vale lembrar que Camilly Victoria é a filha mais velha do casal e está com 21 anos.

Carla Perez faz homenagem para o marido

Há pouco tempo, Carla Perez escreveu uma declaração de amor para o seu marido, Xanddy, em data especial."12/06/1979. Exatamente 12h35, nascia o HOMEM da minha vida, aquele que Deus escolheu para ser pai amável dos meus filhos, o filho zeloso de D. Jujubinha, o irmão parceirão, o cunhado da zorra, o tio massa, o cantor e artista dedicado de sua torcida, o empresário comprometido, o amigo carinhoso, o colega respeitoso… O CARA (aquele da música do Roberto Carlos mesmo…) que cuida de mim e da nossa família com todo amor, respeito e dedicação do Universo. Você não é exatamente como eu pedi a Deus, você é além", começou dizendo.

"Você, meu amor, tem o poder de fazer as pessoas sorrirem e acreditarem em dias melhores. Sou total GRATIDÃO ao Senhor pela sua vida! Que Ele continue te abençoando e te fortalecendo. Estarei aqui sempre para te dar suporte, serei eternamente sua namorida. TE AMO. P.S.: Não postei no Dia dos Namorados e aniversário do nosso grandão, porque preferi cuidar dele, da nossa família e curtir todos os momentos em tempo real, aqui no feed e muitos stories registrados desse dia importante para todos nós", finalizou.