Carla Perez escolhe look curtinho e exibe abdômen chapado: ''Mulherão''

Ex-dançarina Carla Perez escolhe look curtinho para curtir show de Xanddy e boa forma impressiona!

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 14h47

A ex-dançarina de axé Carla Perez (44) recentemente arrancou muitos e muitos suspiros ao mostrar toda a beleza dela nas redes sociais.

Com 44 anos de idade, a eterna loira do grupo É o Tchan escolheu um look rosa curtinho para curtir mais um show do maridão, o Xanddy (42), vocalista do Harmonia do Samba.

De tênis e usando um conjuntinho, a artista exibiu o shape e a barriga sequinha ao fazer algumas selfies e também, cliques ao lado do companheiro famoso que arrastou uma multidão em Salvador, na Bahia.

"Linda loira, que mulherão!", exaltou um dos muitos fãs virtuais de Carla Perez que esbanjou beleza e boa forma física durante o show. "Tá maravilhosa!", escreveu outra admiradora.

Veja as curvas de Carla Perez!