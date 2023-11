Carla Diaz exibe a barriga reta em dia na piscina

Carla Diaz renova o bronzeado em piscina com vista para o mar do Rio de Janeiro

A atriz Carla Diaz aproveitou uma manhã ensolarada no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado ao ar livre. A estrela apareceu em uma piscina com vista para o mar carioca e as montanhas e compartilhou os registros com seus fãs.

Nas imagens, ela surgiu apenas de biquíni fininho e deixou à mostra sua barriga reta e as pernas torneadas. “Oie Rio!”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Uau muito gata”, disse um seguidor. “Você é perfeita”, afirmou outro. “Uma sereia na piscina”, escreveu mais um.

Carla Diaz está solteira

Vale lembrar que a atriz Carla Diaz está solteira atualmente. Ela anunciou o fim do noivado com Felipe Becari em julho deste ano. "Vi alguns portais e jornalistas falando sobre “manter segredo”, também não paro de receber mensagens perguntando sobre… Tem coisas que precisamos viver no privado, compreender, amadurecer, antes de torná-las públicas. Em respeito aos nossos sentimentos em primeiro lugar, mas também às nossas família e amigos. Precisei de um tempo, do meu tempo, de me fechar no meu casulo e hoje me sinto fortalecida e pronta para falar que eu e o Felipe não estamos mais juntos como um casal", declarou.

"Respeito toda a história que vivemos e quero que ele seja feliz. Aos fãs, pessoas que acompanham e gostam de mim, obrigada pelo carinho e preocupação. Não falarei mais sobre esse assunto, ok?", finalizou.

Felipe também se pronunciou pelas redes sociais: "Te amei a cada segundo, desde o primeiro dia. Foram quase dois anos de tudo que já senti de mais forte, mais puro e mais intenso. Sem qualquer dúvida desde o começo, nos entregamos e sentimos na pele o melhor que um amor verdadeiro poderia nos proporcionar”, iniciou o texto se declarando pela ex-noiva.

Carla e Becari assumiram o namoro no final de 2021, quando apareceram juntos pela primeira vez nas redes sociais. Em 2022, eles ficaram noivos. Porém, o romance chegou ao fim em 2023.