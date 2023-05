Camilla de Lucas fala sobre mudanças em seu corpo: “Mais feliz agora”

A influenciadora Camilla de Lucas revelou que estava muito magra desde sua participação no BBB 21 e decidiu focar em mudanças

Nesta quarta-feira, 24, Camilla de Lucas (28) surpreendeu seus seguidores ao revelar em seu Instagram sobre mudanças em seu corpo.

Atualmente em lua de mel com seu marido Mateus Ricardo, Camilla comentou que esteve tentando ganhar peso nos últimos anos: “Vocês comentaram bastante sobre a mudança do meu corpo. Aumentei 9kg e agora parei por aqui! Pós-lua de mel, o foco é definir”.

Nos stories, a influenciadora compartilhou fotos antigas para mostrar as mudanças e ainda explicou: “Eu tô registrando esse processo todo, e para quem me acompanha no YouTube eu sempre quis subir de peso e não conseguia”.

Ao publicar uma foto de biquíni na praia do ano passado, Camilla escreveu na legenda: “Essa foto é de maio do ano passado, acho que assim dá pra ver a diferença. Eu observo pela perna”. A participante do BBB 21 ainda comentou: “Eu saí do BBB muito magrinha”.

“Eu sou muito alta, gente. Tenho 1,79 e tô mais feliz agora”, revelou Camilla para seus fãs ao publicar uma foto apenas de top e short curtinho.

Recentemente, Camilla de Lucas se casou com o cantor Mateus Ricardo em uma luxuosa cerimônia no Rio de Janeiro que contou com a presença de famosos como Ana Clara Lima (26), Juliette (33) e Pocah (28).

Reprodução: Instagram

Novo visual!

Quem também compartilhou com seus seguidores uma mudança no visual foi a cantora e estudante de Direito, Jojo Todynho.

A artista chocou seus fãs ao surgir com longas mechas loiras no cabelo e franja, resultado da aplicação de mega hair em um salão de beleza.