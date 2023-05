Radicalizou! Jojo Todynho choca com novo visual loiro: 'Transformação'

Cantora Jojo Todynho choca ao surgir com cabelão loiro e com franja; veja

A cantora Jojo Todynho (26) resolveu mudar o visual e surpreendeu ao radicalizar com a escolha de seu novo cabelo. Nesta terça-feira, 23, após chegar ao salão com uma carona de caminhão, a famosa passou por uma transformação e chocou com o resultado.

Na rede social, a estudante de Direito apareceu passando pelo processo de colocação de mega hair e impressionou ao aparecer com os fios longos, loiros e até com uma franja. Jojo estava com seu cabelo natural, curtinho e escuro.

"Ela já CHEGOU, BRASIL! E olha essa transformação! Simplesmente Jordana! @jojotodynho ficou ainda mais linda com essa transformação incrível", disseram ao exibirem a mudança da artista.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com a novidade. "Amei", aprovaram os fãs. "Maravilhosa", escreveram outros. "Valeu a viagem de caminhão", disseram sobre a carona que ela pegou do Rio de Janeiro para São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tati Cordeiro - Megahair (@megahairinvisivel)

Jojo Todynho revela tamanho de seu manequim após emagrecer mais de 20kg

Jojo Todynho compartilhou com os seguidores de suas redes sociais mais uma conquista! É que a cantora revelou que eliminou mais de 22 kg do corpão, e segue firme e forte na dieta regrada.

Para mostrar toda sua boa forma, a estrela posou na academia em frente ao espelho com um conjunto justíssimo, composto por top e calça azul, que deixou seu novo corpão em destaque.

Em seguida, pelos Stories publicados em seu Instagram, Jojo, que abriu mão de fazer a cirurgia bariátrica, revelou o tamanho de roupa que está usando atualmente após dar início ao processo de emagrecimento.

"Eu estava vestindo 64. Sabe quanto estou vestindo? 56. Sou projetista, boto o meu projeto e vou no foco. Até o final do ano, eu estarei usando 48. É isso aí, bebê, esqueça tudo. Vou ficar gostosa. Cavala", disse ela no vídeo.

A treinadora de Jojo Todynho falou na última semana sobre o segredo para a cantora perder peso. "O objetivo da Jojo é ser uma mulher saudável acima de tudo", afirmou.