Camila Queiroz surge deslumbrante com look estiloso em Nova York

A atriz Camila Queiroz encantou seus seguidores ao compartilhar fotos vestindo um look estiloso nas ruas de Nova York

Nesta quinta-feira, 27, Camila Queiroz deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos em Nova York.

A atriz surgiu elegante e esbanjando beleza pelas ruas da cidade americana com um look composto por uma blusa branca e uma saia preta.

No look inspirado no filme “Bonequinha de Luxo”, Camila ainda carregava uma bolsa vermelha nas mãos e usava óculos escuros.

A atriz que protagoniza a novela “Amor Perfeito” não legendou a publicação composta por sete fotos feita por Michelle Cadari.

Os seguidores da artista adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem. “A mais linda”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “Amei tanto esse look”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Nova York!

Essas não são as primeiras fotos que a esposa de Klebber Toledo compartilha de sua viagem a Nova York nas redes sociais.

Camila também publicou algumas fotos “turistando” pela cidade americana com um look estiloso composto por um sobretudo bege.