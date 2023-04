Camila Queiroz esbanja beleza e alegria ao publicar fotos de viagem em Nova York

A atriz Camila Queiroz encantou seguidores ao abrir o álbum de fotos de viagem a Nova York em suas redes sociais

Nesta terça-feira, 25, Camila Queiroz encantou seus seguidores ao compartilhar fotos de sua viagem à Nova York em seu Instagram.

A atriz surgiu elegante na cidade americana vestindo um sobretudo bege, uma touca branca e estilosos óculos de grau. Camila ainda levava uma bolsa azul e uma câmera fotográfica digital.

“Criança feliz em sua cidade favorita”, escreveu a atriz da novela “Amor Perfeito” na legenda da postagem contendo oito fotos.

Nos comentários, o marido de Camila, Klebber Toledo se declarou para a amada e escreveu: “Te amo”.

Os seguidores da artista também adoraram as fotos de viagem e rasgaram elogios nos comentários. “Nova York é a sua cara mesmo”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “Você é tão linda”.

Quem também está se divertindo nos Estados Unidos é a atriz Paolla Oliveira, que está passeando pelos parques da Disney com o namorado Diogo Nogueira.

A atriz acabou com os rumores de uma suposta crise no relacionamento ao surgir com o cantor e sua família nos parques.