Camila Pitanga se refresca na praia e impressiona com corpão

A atriz Camila Pitanga (45) aproveitou o calor deste sábado para se refrescar na praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, acompanhada por alguns amigos, com quem posou para fotos na areia.

Na ocasião, ela ostentou o corpo cheio de curvas ao vestir um biquíni vermelho e fez questão de tomar um belo banho de mar.

Camila Pitanga na praia de Ipanema — Foto: JC Pereira/Agnews

Camila Pitanga e amigo na praia de Ipanema — Foto: JC Pereira/Agnews

Camila Pitanga nega ser bissexual: "Estou em movimento, libido aberta"

Na última terça-feira, 06, Camila participou do podcast "Quem Pode, Pod", com Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39) e abriu o jogo sobre sua sexualidade.

A famosa relembrou o namoro de 2 anos com Beatriz Coelho, mas disse não ser bissexual: "Se me cobrarem agora um nome, uma caixinha, eu não me daria nome como bissexual. Estou em movimento, estou vivendo. Mas, politicamente, entendo a importância de dizer isso. Minha libido é aberta, adoro gozar e não vou abrir mão da minha liberdade porque as pessoas estranham", disparou.

"A gente vive ainda num país que tem dificuldade de entender que as pessoas possam ser livres e amar do jeito que quiserem. Diria que sempre fui uma heterossexual convicta. Não via essa possibildiade, não estava no meu radar. Não como um problema, mas no desejo. Já tinha dado uns beijos em festinha, mas não era um desejo. Libido é algo em construção, não é algo que nasce com você, formatado, e acabou. Você pode se desenvolver para o lado que quiser. Acho que foi um lance de expansão. Primeiramente, de afeto, porque eu vivi um amor, e não uma sexualidade. Isso não era para ser uma missão, um panfleto. Claro que com a compreensão de que isso significava para muitas pessoas. Mas o dilema era que eu entendi uma responsabilidade sobre isso. Pra sustentar isso, você tem que ter vivência. Acho que isso tava atropelando um pouco a gente", declarou.