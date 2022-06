Camila Pitanga fala sobre harmonização facial, e Alice Wegmann opina: ''Tem dois lados''

No 'Faustão na Band', Camila Pitanga comenta sobre procedimentos estéticos e Alice Wegmann discorda da opinião da atriz

A atriz Camila Pitanga (44) e Alice Wegmann (26) foram convidadas para a Pizza do Faustão na segunda-feira, 06, e falaram sobre procedimentos estéticos.

Durante o programa, Fafá de Belém (65) comentou: “O que eu acho mais impressionante é que de vez em quando algumas atrizes e alguns atores ficam irreconhecíveis pela preocupação em serem mais jovens… O nosso tempo caminha com alegria”, disse ela.

Camila revelou que esse é um dos temas de seu novo trabalho na telessérie Segundas Intenções, da HBO Max. “A minha personagem é uma influencer digital, a papisa da harmonização facial. A série fala exatamente sobre esse campo, que hoje é um status”, contou.

Alice Wegmann, que interpreta sua inimiga na trama, deu sua opinião sobre o assunto. “Penso que isso tem dois lados: a estética muitas vezes resgata a autoestima das pessoas, o que é bom. Acredito que cada um tem o direito de escolher o que quer para o próprio corpo. Mas a gente tem que se perguntar antes de fazer qualquer procedimento: ‘Eu preciso disso?’”.

Questionada, Camila ainda falou sobre os papéis oferecidos a ela ao longo da carreira. "Eu já tive crise de fazer novela e me colocarem sempre para fazer a primeira fase. Uma hora eu disse: ‘Gente, para. Vocês estão forçando a barra. Não dá mais para ser a mocinha virgem e enganada, isso não cabe mais’”, comentou Camila.

“Nem tinha feito a conta de quantos anos eram, mas vocês disseram aqui: eu tenho 38 anos de carreira. Jesus, já fiz tanta coisa. Mas o barato é esse: poder respeitar a etapa do seu corpo, sua idade, sua cara, maturidade e tomar partido disso”, completou a famosa.

