Camila Pitanga comemora os 14 anos de Antonia: ''A gente se estranha às vezes, mas se ama sempre''

Completando 14 anos, Antonia, herdeira de Camila Pitanga recebe linda homenagem nas redes sociais da mãe

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 11h06

A casa de Camila Pitanga (44) está em clima de festa!

Isso porque, nesta quinta-feira, 19, a única filha da atriz, Antonia (14), está completando mais um ano de vida.

Sempre muito carinhosa, é claro que ela não deixou a data tão especial passar em branco.

Em seu Instagram, a famosa publicou uma sequência de registros com a herdeira, se declarou e relembrou o nascimento da pequena.

“Num domingo de sol, eu no banco de trás sentindo as contrações, seu pai dirigindo o carro. Um misto de euforia e ternura. Um trabalho de parto lindo. Eu e seu pai absolutamente conectados para a sua chegada. Foi uma luta, uma travessia exigente, teve que ser cesárea. Você chegou exatamente às 00:00, dia 19”, começou na legenda.

“Chegar em casa com você nos meus braços, uma calma gostosa me preenchendo. Contar e recontar esses momentos sempre me emociona. De lá pra cá 14 anos! Falar de você me emociona”, admitiu Pitanga em seguida.

“Minha vida é tão potente desde que você chegou, filha. Sua inquietude em como viver a vida me fascina, me dá orgulho, me desafia. A gente se estranha às vezes, mas a gente se ama sempre. E é isso que importa, a gente se ama aprendendo com as incertezas, com o que escapa, assim como com o que brilha, dança, faz música. Viva você, Antonia, viva!”, disse ao final.

Confira as fotos que Camila Pitanga usou para fazer uma declaração de aniversário para sua filha, Antonia: