Bruno Gagliasso impressiona ao surgir com novo visual: "Outra pessoa"

Em suas redes sociais, Bruno Gagliasso exibe detalhes de seu novo visual e impressiona seus seguidores com a grande mudança; confira!

O ator Bruno Gagliasso decidiu apostar em um novo visual e impressionou seus seguidores com o resultado. Em suas redes sociais nesta quarta-feira, 17, o artista abriu um álbum de fotos dos seus primeiros dias de 2024 e aproveitou para mostrar o resultado da grande mudança.

Em seu perfil oficial do Instagram, Bruno publicou alguns cliques incríveis de seus filhos com Giovanna Ewbank, Titi, de 10 anos, e Zyan, de 3. Além disso, o casal de atores Emilio Dantas e Fabíola Nascimento também apareceram no álbum, ao lado de seus herdeiros, Roque e Raul.

Ao fim da publicação, o galã ainda mostrou algumas fotos de seu rosto, que surgiu sem sua clássica barba. "Dump dos últimos dias, se você rolar até o final tem spoiler do meu novo visual", escreveu ele na legenda da publicação. Sua esposa logo fez questão de elogiá-lo: "Te amo meu amor!!!!! Outra pessoa sem barba! Vem pra casa logo pra eu testar esse novo visual", declarou Giovanna.

Nos comentários, outras pessoas ainda apontaram a semelhança entre o ator e seu filho caçula. "Ficou o Zyan sem barba", disse um internauta. "Parecendo bebezinho que pintou o cabelo de cinza", brincou outro. "Ficou com rostinho de 'novinho' hein", declarou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

Giovanna Ewbank se derrete pela filha em linda declaração

No fim de dezembro, Giovanna Ewbank mostrou o seu lado de mãe babona ao fazer linda declaração para sua filha Titi, de 10 anos. Em suas redes sociais, a atriz e apresentadora se derreteu por sua herdeira, fruto de seu relacionamento com Bruno Gagliasso, em novas fotos encantadoras

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista compartilhou lindos cliques de sua filha, que arrasou com uma blusa rosa vibrante. Titi ainda apareceu de mãos dadas com a mãe coruja, que segurou a sua mão para a câmera.

Na legenda da publicação, Gioh fez questão de deixar uma mensagem especial para a menina. "Minha filha é muito linda, sério! É demais não é não? Eu sou a maior fã que ela poderia ter, sou babona mesmo, fã número 1!!! Além de linda, ela tem a coisa mais importante, um coração gigante, sem igual! Eu sou muito abençoada mesmo, TE AMO minha filha, minha parceira, minha melhor amiga, amo poder dividir meus dias com você, meu amor!", escreveu Giovanna.