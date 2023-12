Giovanna Ewbank se derrete pela filha em linda declaração: "A maior fã"

Em novas fotos, Giovanna Ewbank se derrete por sua filha com Bruno Gagliasso, Titi, e faz linda declaração nas redes sociais; confira!

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank mostrou o seu lado de mãe babona ao fazer linda declaração para sua filha Titi, de 10 anos, nesta sexta-feira, 29. Em suas redes sociais, a esposa do ator Bruno Gagliasso se derreteu por sua herdeira em novas fotos encantadoras.

No seu perfil oficial do Instagram, a artista compartilhou lindos cliques de sua filha, que arrasou com uma blusa rosa vibrante. Titi ainda apareceu de mãos dadas com a mãe coruja, que segurou a sua mão para a câmera.

Na legenda da publicação, Gioh fez questão de deixar uma mensagem especial para a menina. "Minha filha é muito linda, sério! É demais não é não? Eu sou a maior fã que ela poderia ter, sou babona mesmo, fã número 1!!! Além de linda, ela tem a coisa mais importante, um coração gigante, sem igual!", iniciou ela.

Por fim, a atriz, que também é mãe de Bless, de 8 anos, e Zyan, de 3, expôs todo o seu carinho por Titi. "Eu sou muito abençoada mesmo, TE AMO minha filha, minha parceira, minha melhor amiga, amo poder dividir meus dias com você, meu amor!", finalizou Giovanna.

Nos comentários, seus seguidores se juntaram ao coro e elogiaram a garota. "É muuuuuuito boneca mesmo. Amor da vida da vovó", disse a mãe da atriz, Deborah Ewbank. "Cê tá de brincadeira, essa menina foi pintada de tão perfeita que é", declarou um fã. "Ela é uma escultura de beleza!", enalteceu outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Fernanda Paes Leme se despede do 'Quem Pode, Pod'

Grávida de sua primeira filha, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme decidiu sair do podcast Quem Pode, Pod, do qual ela era host ao lado de Giovanna Ewbank. Na última terça-feira, 26, a artista se despediu do programa para focar em sua família

Emocionada, a futura mamãe anunciou sua saída no último episódio do ano. "Hoje chega ao fim uma fase muito importante para mim, profissionalmente e pessoalmente. O ‘Quem Pode, Pod’ não foi uma plataforma para mostrar mais o meu trabalho, mas também foi um lugar para eu aprender muito, evoluir, me divertir, conhecer e redescobrir pessoas especiais. Aqui eu acertei, errei, virei meme, brilhei, refleti muito sobre questões muito sérias, viralizei e também aprendi a olhar mais para dentro", iniciou.

Por fim, ela admitiu que estava nervosa com a despedida, mas garantiu que pode voltar no futuro. "Eu tô vibrando esse fim com a mesma emoção e frio na barriga de quando a gente começou. Porque é um fim e um início de uma vida nova, de mais uma vida que está chegando, e a gente não sabe como vai ser o futuro. Mas eu sei que o ‘Quem Pode, Pod’ é a minha casa e eu sei que as portas estão sempre abertas. E quem sabe eu não faço uma visitinha?", finalizou Fernanda.