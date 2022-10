Brunna Gonçalves esbanja estilo ao posar com vestido de cetim: "Uma gata"

Dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves aposta em look fashionista para curtir dia em Miami, nos Estados Unidos

Redação Publicado em 01/10/2022, às 19h56

Neste sábado, 1, a dançarina Brunna Gonçalves (30) usou suas redes sociais para compartilhar uma série de fotos mostrando sua produção para o dia em Miami, nos Estados Unidos.

Através de seu perfil no Instagram, Brunna Gonçalves compartilhou uma sequência de registros, exibindo um pouco o seu look para o dia.

Para curtiro dia nos Estados Unidos, Brunna Gonçalves apostou em um look fashionista. Ela surgiu com um vestido de cetim azul, de tamanho midi, e completou sua produção com uma lace loira, uma bolsa branca e um salto transparente.

Não demorou para os seguidores de Brunna Gonçalves marcarem presença nos comentários do post da dançarina, prontos para enaltecer a beleza da ex-BBB: "Uma gata", escreveu um. "Chique!", disse outro. "Linda demais Bru", ressaltou a terceira.

Veja o look usado por Brunna Gonçalves:

Belíssima!

Na última quarta-feira, 28, Brunna também apostou em um look all-black ao esbanjar beleza compartilhando seu "aerolook" para a viagem.

A dançarina escolheu um look composto por uma jaqueta puffer, um top e uma calça jeans cinza escura. Para complementar, a ex-BBB usava óculos escuros, fones de ouvido e um boné da grife Balenciaga.