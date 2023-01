Aos 70 anos, Bruna Lombardi surpreende ao postar foto de biquíni: "Mulher linda"

Aos 70 anos, a atriz recebeu uma chuva de elogios de seus seguidores

Bruna Lombardi (70) surpreendeu os seguidores ao postar uma foto de biquíni e com uma canga amarrada ao corpo no domingo (8). A atriz mostrou aos seguidores que está aproveitando ao máximo as férias de começo de ano em uma casa no meio da natureza, Bruna usava um biquíni verde para combinar com a paisagem em seu redor junto de um chapéu e óculos de sol no modelo aviador.

"Férias de verão na natureza, com amigos queridos e uma doce tranquilidade. Tempo de sol e sossego, ler, ver amigos queridos, dormir na rede, nadar, andar na praia, fazer trilhas na mata. E muito amor", escreveu a atriz na legenda da foto postada no Instagram.

Nos comentários, fãs de Bruna Lombardi enviaram uma série de elogios. "Sou sua fã, que mulher linda. Saúde e luz", escreveu uma internauta. "Que mulher apaixonante", disse outra. "Linda e gata, boas férias", falou uma terceira.

Em dezembro a atriz já chamou atenção dos seus seguidores ao posar uma foto sem roupa “Não há que ter medo das opiniões dos outros, o importante é amarmos nós próprios e o nosso corpo, a idade o vai moldando com os cuidados que temos com ele!”, escreveu um fã na publicação.

Por onde anda Bruna Lombardi?

Nos anos 1980, Bruna se tornou símbolo de beleza ao despontar em trabalhos no cinema e na TV. Em novelas, a primeira experiência já foi com um papel de destaque em Sem Lenço, Sem Documento (1977). Esteve ainda em sucessos como Grande Sertão: Veredas, na Globo seu último trabalho foi a mais de 20 anos na minissérie O Quinto dos Infernos.

Bruna tem como último trabalho audiovisual o seriado "A Vida Secreta dos Casais", criada por ela e dirigida pelo marido e pelo filho. Atualmente, a artista comanda a Rede Felicidade, comunidade virtual por meio da qual ministra palestras e compartilha conteúdos e divide experiências com o objetivo de auxiliar pessoas no caminho da plenitude