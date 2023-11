Bruna Griphao ostenta corpaço em Fernando de Noronha: "Perfeição"

A atriz Bruna Griphao ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar algumas fotos da sua viagem

A atriz e ex-participante do BBB 23 Bruna Griphaochamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 31, ao postar algumas fotos aproveitando sua viagem a Fernando de Noronha.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista ostentou toda sua beleza e seu corpo escultural ao surgir renovando o bronzeado na praia, surfando, se divertindo durante um passeio de lancha, curtindo o pôr do sol, entre outras coisas. "Dump da ilha", escreveu a loira na legenda da publicação.

Os seguidores rapidamente encheram a postagem de elogios. "Sua linda", disse a cantora Lexa. "Uma sereia", falou uma fã. "A pessoa é mais linda que Fernando de Noronha inteiro, perfeição", afirmou um seguidor. "Belíssima", comentou mais uma.

Essa não é a primeira vez que Bruna compartilha fotos de suas férias em Noronha. Recentemente, a atriz postou um vídeo brincando na praia. De biquíni fininho, a artista exibiu o seu corpão ao relaxar em alto mar durante passeio de barco. "Eu não consigo dimensionar minha gratidão por Noronha", disse ela.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Griphao (@brunagriphao)

Bruna Griphao se emociona ao relembrar participação no BBB 23

Em entrevista ao podcast 'PodDelas', apresentador por Tata Estanieck e Boo Unzueta, Bruna Griphao relembrou sua participação no 'BBB 23', da TV Globo. "O Big Brother me trouxe uma coisa que eu tinha perdido há muito tempo, que é coragem. Eu me reencontrei muito numa mulher corajosa que tinha perdido. Essa realização pessoal não tem preço. Meus pais falam 'O Big Brother te salvou', e eu estava muito mal mesmo", confessou.

A influenciadora, que foi finalista do programa, ainda revelou a sensação de ter vivido a experiência do reality dirigido por Boninho. "Eu fui, não olhei pra trás. Me fez recuperar minha coragem e me reconhecer. Eu fui para me provar isso. A realização de colocar minha cara a tapa é inacreditável. Eu me joguei e conquistei o meu lugar. Me sinto uma mulher muito mais livre, confiante, leve e forte. Eu já sabia que era, e precisava me reconectar com isso. Nas pequenas coisas, o medo que já me paralisou em algum lugar, já não existe mais", acrescentou. Confira a entrevista completa!