Bruna Griphao impressiona ao exibir bumbum perfeito com biquíni fininho: "Gata"

A atriz e ex-BBB Bruna Griphao exibiu seu corpão escultural ao surgir de biquíni na praia

Na tarde desta terça-feira, 27, a atriz e ex-participante do Big Brother Brasil 23 Bruna Griphaodeixou os fãs babando ao compartilhar uma sequência de cliques em que exibe seu corpão escultural enquanto renovava o bronzeado na praia.

A loira esbanjou seu bumbum avantajado e seu corpo sarado ao publicar no feed do Instagram algumas fotos em que aparece fazendo pose na areia da praia, usando um biquíni fio-dental preto e um chapéu bucket. "Rotininha de volta", contou a artista na legenda da publicação.

Os amigos e seguidores de Griphao rasgaram elogios nos comentários. "Bela", disse a influenciadora digital Thaynara OG. "Gostosa", falou a ex-BBB Larissa Santos. "Coisa linda", escreveu uma seguidora. "Que gata", afirmou uma fã.

Recentemente, Bruna realizou um procedimento estético corporal e exibiu o resultado da intervenção nas redes sociais. Ela posou com um biquíni fininho e deixou o corpão à mostra após sua drenagem linfática.

Confira as fotos da ex-BBB de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Griphao (@brunagriphao)

Morte do padastro

A família da ex-participante do Big Brother Brasil, Bruna Griphao, está passando por um momento delicado após a perda de um ente querido. A mãe da atriz, Bárbara Forfola Grigoriadis, usou as redes sociais para comunicar a morte de seu marido, Luis Paulo, padrasto da artista.

Bárbara publicou diversas fotos do marido e fez uma declaração comovente para se despedir: "A vida na terra é muito mais passageira do que imaginamos! Aproveitemos esse período curto pra estarmos do lado de quem nos ama e de quem amamos!!", a mãe da atriz iniciou a homenagem ao marido.

"Foi extraordinário e uma honra estar com você meu marido, amigo, protetor, companheiro, meu grande amor. Vou sentir falta de tudo com você!! Obrigada!!!", Bárbara concluiu, sem revelar mais detalhes sobre a partida de Luis Paulo. Nos comentários, Bruna deixou uma mensagem para o padrasto: "Te amo eternamente", a atriz lamentou.

