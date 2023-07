Bruna Griphao empina o bumbum de biquíni e ostenta barriga trincada: ''Que corpo''

Atriz e ex-BBB Bruna Griphao rouba a cena em cliques de biquíni cavadíssimo durante passeio de barco e coleciona elogios dos fãs na web

Dona de um corpaço escultural, a atriz Bruna Griphao, que ficou em terceiro lugar no reality show Big Brother Brasil 23, deixou seus seguidores babando nas redes sociais!

Na última sexta-feira, 30, a loira compartilhou cliques em que aparece aproveitando dia de sol para curtir um passeio de barco. Nas imagens, postadas em seu perfil no Instagram em preto e branco, ela aparece usando um biquíni fio dental estampado.

Esbanjando sua beleza e o shape impecável, Griphao, que soma mais de 5 milhões de seguidores, ainda posou deitada e recebeu inúmeros elogios de famosos e anônimos. "Maravilhosa", disse Ana Ju Dorigon. "Que corpo", exaltou Gabi Martins. "Tá de palhaçada, Gri", brincou Tina Calamba. "Gostosa", "Essa foto tem um total de zero defeitos", "Que mulherão", "Deusa grega", destacaram os fãs.

Recentemente, a atriz também publicou uma sequência de cliques em que exibe seu corpão enquanto renovava o bronzeado na praia de biquíni fio-dental preto e um chapéu bucket. Vale lembrar que Bruna realizou um procedimento estético corporal e exibiu o resultado da intervenção nas redes sociais.

Confira as fotos de Bruna Griphao:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Griphao (@brunagriphao)

Bruna Griphao lamenta morte do padrasto

A família da ex-participante do Big Brother Brasil, Bruna Griphao, está passando por um momento delicado após a perda de um ente querido. A mãe da atriz, Bárbara Forfola Grigoriadis, usou as redes sociais no início do mês para comunicar a morte de seu marido, Luis Paulo, padrasto da artista.

Bárbara publicou diversas fotos do marido e fez uma declaração comovente para se despedir: “A vida na terra é muito mais passageira do que imaginamos! Aproveitemos esse período curto pra estarmos do lado de quem nos ama e de quem amamos!".

Nos comentários, Bruna deixou uma mensagem para o padrasto: “Te amo eternamente”, lamentou a atriz.