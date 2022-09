Brad Pitt revela quem ele acha que são os dois homens mais bonitos do mundo

Eleito várias vezes o homem mais sexy do mundo, Brad Pitt conta quem ele acha ser merecedor do título

Redação Publicado em 22/09/2022, às 22h07

O ator Brad Pitt (58) revelou quem ele considera ser o homem mais bonito do mundo, título do qual ele já recebeu diversas vezes pela imprensa internacional. Durante uma entrevista para a revista Vogue, o ex-marido de Angelina Jolie (47) contou sobre o que acha ser o máximo da beleza masculina do passado e do presente.

"No mundo da atuação, porque é o meu trabalho diário, a escolha imediata é Paul Newman. Ele envelheceu com muita graça, e todos o relatam como um ser humano muito especial, generoso, caloroso e verdadeiro", disse.

"Se eu fosse citar alguém do presente, teria que ser aquele filho da p*ta do George Clooney. Por que não?", brincou. "Estou sempre acabando com ele, e ele me zoando. Mas desta vez vou aliviar para ele - só desta vez".

Brad Pitt desabafa sobre luta contra a depressão e alcoolismo

Brad Pitt contou que ficou sóbrio após o divórcio com Angelina Jolie, em 2006, quando buscou ajuda nos famoso grupo Alcoólicos Anônimos. "Tinha um grupo muito legal de homens lá que era bem privado e seletivo, então era seguro. Porque eu já tinha visto outras pessoas que haviam sido gravadas enquanto estavam se abrindo, e isso é simplesmente atroz para mim", revelou em entrevista à GQ Brasil.

"Não tenho essa habilidade de só fumar um ou dois por dia. Não está no meu DNA. Entro com tudo. E derrubo tudo. Perdi meus privilégios", contou ele, que usa balas de nicotina atualmente após parar de fumar durante a pandemia.

Além disso, refletiu sobre os momentos que passou devido aos vícios. "Acho que a alegria tem sido uma nova descoberta, mais tarde na vida. Eu estava sempre me movendo com as correntezas, boiando em uma direção, depois em outra. Acho que passei anos com uma depressão leve, e não foi até fazer as pazes com isso, tentando aceitar todas as partes do meu eu — o belo e o feio —, que consegui entender os momentos de alegria... Tem muito dessa conversa de 'ser seu eu autêntico'. Isso me atormentava; o que 'autêntico' quer dizer? Para mim era reconhecer aquelas cicatrizes profundas que carregamos."