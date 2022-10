Bianca Andrade surge poderosa vestindo terno preto em fotos

A empresária e influenciadora Bianca Andrade apareceu esbanjando beleza e estilo ao posar em novas fotos nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 22h06

Nesta segunda-feira, 10, Bianca Andrade (27) deixou os fãs babando ao posar para fotos em seu Instagram vestindo um look poderoso.

A empresária apareceu vestindo um terno preto da grife Balenciaga com uma camiseta branca por baixo, e ao fundo, uma adega repleta de vinhos.

“Duas paixões dessa empresária numa foto”, escreveu a mãe do pequeno Cris (1) na legenda das duas fotos publicadas.

Os fãs da participante do BBB 20 fizeram chover elogios nos comentários das fotos! “Sem condições para essa beleza toda”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Sou tão apaixonada”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA ROSA (@bianca)

Fofura!

Recentemente, Bianca encheu a web de fofura ao compartilhar em suas redes sociais um momento fofo com seu filho Cris.

O fruto de seu relacionamento com o youtuber Fred (33) aparece uma fofura com um gorro com orelhinhas e uma roupinha quente, pegando os novos produtos da marca de maquiagem da mãe e coloca na sacola.