Bianca Andrade aposta em look ousado para festa em São Paulo: "Maravilhosa"

Influenciadora e ex-BBB Bianca Andrade marcou presença na festa de Luísa Sonza em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 08h29

Na última segunda-feira, 18, a cantora Luísa Sonza (24) reuniu seus amigos e familiares em São Paulo para comemorar seu aniversário, e Bianca Andrade (27) esteve presente.

Abalando estruturas com o look, Bianca Andrade apostou em uma combinação ousada para a noite. Ela apostou em uma conjunto no estilo motocross, uma das tendências do ano, com top corselet e minissaia de amarrações, tudo em tons preto e rosa.

Em seu perfil no Instagram, Bianca mostrou os detalhes do look, e, claro, roubou a cena com as fotos publicadas: "Vou ali cadelar a @luisasonza", escreveu.

Não demorou para os fãs e amigos de Bianca Andrade marcarem presença nos comentários do post: "Como tá maravilhosa", escreveu um seguidor. "Sua beleza é de outro mundo", ressaltou outro. "Que look maravilhoso", escreveu a terceira.

Veja o look de Bianca Andrade para o aniversário de Luísa Sonza: