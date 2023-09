Bela Gil aparece do jeitinho que veio ao mundo em nova foto

Bela Gil surpreende os fãs com ousada: ‘Sem vergonha e sem tabus’

A apresentadora e cozinheira Bela Gil agitou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 6, ao mostrar toda a sua beleza em uma foto ousada. A beldade apareceu totalmente sem roupa em uma foto feita na frente de uma janela e ostentou suas curvas impecáveis.

Na imagem, ela surgiu de costas e mostrou sua boa forma. Na legenda, ela escreveu: “Meu instrumento de prazer. Sem vergonha e sem tabus. Dia do sexo”.

Nos comentários do post, vários internautas falaram sobre a beleza dela. A apresentadora Astrid Fontenelle comentou: “A mais linda, livre e leve”. A filha dela, Flora Gil, comentou: “Que isso, Bela Gil”. Uma fã escreveu: “Deusona”. E outro brincou: “Linda, 100% orgânica e sem glúten”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bela Gil (@belagil)

Bela Gil se separou do ex-marido em janeiro deste ano

Em janeiro de 2023, a apresentadora Bela Gil anunciou o fim do casamento de 19 anos com João Paulo Demasi, com quem teve dois filhos. Em seu perfil no Instagram, apresentadora compartilhou uma foto em que os dois aparecem abraçados e sorridentes, e falou sobre o término da relação.

"Um post àqueles que respeitam, gostam ou admiram o nosso trabalho e a nossa família. Depois de 19 anos de relação linda e tranquila, que gerou tantos frutos no amor e no trabalho, o nosso casamento chegou ao fim. O fim do amor nunca, porque não tem como não amar a forma como você educa os nossos filhos, como você navega o mundo, como você é como ser humano. Nossa parceria na m/paternidade e nos negócios continua firme", afirmou a chef de cozinha.

Por fim, a irmã de Preta Gil (48) agradeceu pelos momentos que eles passaram juntos. "Agradeço cada segundo ao seu lado, cada palavra de apoio, cada gesto de cuidado. A vida com você só me deu sorte. Ps: muito obrigada aos amigos e família que nos apoiaram durante esse processo", finalizou.