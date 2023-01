Preta Gil relembra foto antiga e homenageia a irmã, Bela Gil: ''Sempre carreguei no colo''

Aniversariante do dia!

Cantora Preta Gil posta fotos ao lado de Bela Gil e faz linda declaração ao comemorar o aniversário de 35 anos da irmã

Dia de festa na casa da família Gil! Isso porque nesta terça-feira, 03, a chef Bela Gil está completando mais um ano de vida.

Nas redes sociais, a apresentadora ganhou uma linda homenagem de sua irmã mais velha, Preta Gil (48) em seu aniversário de 35 anos.

A cantora compartilhou uma sequência de registros de diferentes momentos das duas juntas. Em uma das imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, Preta aparece jovem com a irmã ainda criança em seu colo.

"Hoje é aniversário da minha irmã amada @belagil, que desde o seu nascimento, sempre carreguei no colo como minha boneca!", iniciou a filha de Gilberto Gil (80).

"Ela cresceu e se tornou essa mulher linda, que inspira e transforma a vida das pessoas para melhor!!! Tenho tanto, mas tanto orgulho dela!!! Admiro demais sua luz e sua força!!! Desejo muita saúde, minha irmã, para que você continue revolucionando o mundo!!! Eu te amo muito, parabéns!!! Axé no seu novo ano", declarou ainda Preta Gil na legenda.

Confira a homenagem de Preta Gil para a irmã, Bela Gil:

Preta Gil surge apenas de lingerie de renda em hotel

A cantora Preta Gil recebeu elogios nas redes sociais ao colocar a sua beleza natural para jogo. A musa aproveitou um momento tranquilo em um quarto de hotel na cidade de São Paulo para registrar novas fotos nas redes sociais.

Desta vez, a artista surgiu apenas com uma lingerie de renda amarela enquanto observava a paisagem pela janela do quarto. Na foto, ela exibiu a sua silhueta impecável e recebeu vários elogios nos comentários. “Maravilhosa”, “Poderosa”, “Tá muito linda essa silhueta”, “Você é demais! Me inspira a ser mais feliz e desapegar de padrões. Deus te abençoe”, disseram.

