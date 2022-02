Bárbara Coelho exibe corpão de biquíni fio dental em praia no Rio

Apresentadora Bárbara Coelho exibe corpão de biquíni fio dental em praia na Barra da Tijuca

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 10h11

A apresentadora Bárbara Coelho (34) foi vista neste último final de semana curtindo uma praia no Rio de Janeiro.

Para aproveitar o sol e as altas temperaturas do verão, a âncora do Esporte Espetacular se refrescou no mar da Barra da Tijuca, na zona Oeste da capital carioca.

Por lá, a artista da TV Globo não escapou dos flashes dos paparazzi que registraram a boa forma da loira que estava com um biquíni fio dental.

Sempre que tem um tempo livre, a apresentadora Bárbara Coelho pratica atividade física na areia e toma um belo banho de mar na cidade maravilhosa. Que privilégio!

(Fotos: Agnews)