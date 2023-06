Ary Fontoura é flagrado de sunga vermelha em tarde na praia

Aos 90 anos de vida, Ary Fontoura curte dia em uma praia no Rio de Janeiro e é fotografado pelos paparazzi

O ator Ary Fontoura aproveitou o dia ensolarado nesta segunda-feira, 26, no Rio de Janeiro para curtir um passeio ao ar livre. O artista foi flagrado pelos paparazzi em uma praia e mostrou seu estilo ao curtir com sunga vermelha.

Fontoura foi fotografado na praia na companhia de um amigo e foi visto enquanto se trocava após renovar o bronzeado. Vale lembrar que ele voltará às novelas em breve.

O ator está no elenco da novela Fuzuê, próxima trama das 7 da Globo. Recentemente, Ary Fontoura contou sobre o seu sucesso como influenciador digital. "As pessoas vieram para mim e eu fui até elas. Achei que humanizar a minha página era a coisa mais importante que tinha e realmente foi. Eu tive demonstrações evidentes de pessoas que eu até me comovo quando lembro certas coisas", disse ele, que constantemente recebia mensagens tocantes dos fãs.

"Nessas horas você vê o quanto é importante uma opinião que você vai dar [na internet] e o quanto era importante a página", disse ele, que celebrou o privilégio de ter passado pela pandemia sem muitos transtornos: "Essas pessoas precisavam ter pelo menos uma palavra de incentivo, de entusiasmo, para elas entenderem que vale a pena viver".

Fotos: Delson Silva / AgNews

Ary Fontoura treina de sunga e dá show de disposição: ''Demência, jamais''

Ary Fontoura mostrou mais uma vez que está com tudo em cima aos 90 anos! Cheio de bom humor e disposição, o famoso apareceu treinando apenas de sunga amarela e tênis."Fortalecer, as pernas é importante! Críticas, liga não. Demência, jamais! Sou 90tão, feliz e saudável. Obrigado 4,6 Milhões de seguidores", mandou o recado e agradeceu os fãs.