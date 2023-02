Após falha em vídeo, Jennifer Lopez é acusada de usar filtros para esconder rugas e marcas no rosto

"Meu Deus, ela é um ser humano de verdade", ironizou uma internauta ao ver clipe viral de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez (53) está sendo acusada de usar um filtro digital para suavizar as suas linhas de expressões em seus posts. A desconfiança entre os internautas surgiu após a atriz e cantora de 53 anos gravar um vídeo publicitário para suas redes sociais.

Em determinado momento do clipe, a famosa aproxima o rosto da câmera, e, automaticamente, a textura da sua pele em torno dos olhos – com todos os seus tracinhos naturais – fica evidente. Assim que isso acontece, J-Lo joga a cabeça para trás (coincidentemente ou não).

"[Diga-me] que você vai para a academia sem me dizer que você vai para a academia", diz a artista nesse momento do post, que foi capturado por um usuário do TikTok identificado como @needthedeets. "Espere até o filtro sair para ver a verdadeira textura de pele da J-Lo", escreveu o criador de conteúdo no post, que já foi visto mais de 2,3 milhões de vezes (veja mais abaixo).

Seguidores concordaram com a teoria de que Jennifer disfarça sua aparência real online. "Ela pulou para trás tão rapidamente", observou uma pessoa, enquanto outra argumentou: "Gente, ela vende produtos de skincare, claro que é errado usar filtros".

"Todo mundo tem uma textura de pele, é óbvio. Ela está maravilhosa", disse uma terceira, enquanto outra ecoou: "Para a idade dela, ela está incrível".

Outra também usou de sarcasmo para comentar o suposto "bug" no vídeo de J-Lo, lembrando que a famosa já disse em entrevistas anteriores que usa um ingrediente inusitado para cuidar da pele: "O segredo é o azeite de oliva".

Jennifer Lopez lançou sua própria linha de cosméticos, a JLo Beauty, em janeiro de 2021.A estrela falou sobre o suposto benefício do azeite para a pele em entrevista ao Page Six em dezembro de 2020. No bate-papo, a estrela também negou usar botox.