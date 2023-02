Jennifer Lopez arrasa ao posar de lingerie e recebe elogios

A cantora Jennifer Lopez de 53 anos impressionou seus seguidores com a boa forma

Jennifer Lopez (53) postou um vídeo de tirar o fôlego em seu Instagram nesta sexta-feira, 10, para uma campanha de Valentine 's Day, Dia dos Namorados em algumas partes do mundo.

"Amore. Valentine 's Day, só faltam 4 dias", escreveu ela na legenda da publicação em que está usando uma lingerie de renda, toda em um tom azul clarinho.

Os fãs da cantora não pouparam elogios para a musa. “Você é perfeita dos pés a cabeça” escreveu uma fã, “Quero estar bem assim quando tiver 53”, comentou outra, “Essa cor ficou maravilhosa em você”, elogiou a terceira.

Ben Affleck vira meme após desânimo no Grammy

Durante o Grammy Awards 2023, o marido de Jlo, Ben Affleck (50) acabou virando meme durante o evento pela sua expressão de puro tédio durante a noite toda.

A internet não perdou o desanimo do ator e encheu as redes sociais de memes: "Ben Affleck preferia estar em qualquer outro lugar do que na primeira fileira do Grammy 2023 assistindo a Stevie Wonder arrasar com Higher Ground", comentou um fã no Twitter.

“Ben Affleck parece estar pensando no melhor sanduíche que já comeu na vida e depois lembrando que aquele lugar que o vendia fechou”, comentou um internauta, "Ben Affleck é como todo introvertido em qualquer lugar. Você pode ver suas baterias esgotando em tempo real. O homem já está com 23%”, afirmou mais um.

Após um intervalo comercial, o casal também não percebeu a presença das câmeras, e a cantora repreendeu o marido quando ele sussurrou algo em seu ouvido. Na web, os internautas tentaram decifrar a fala de JLo, enquanto uns apostam que ela mandou Affleck “desistir” de algo, outros afirmam que a cantora apenas pediu para ele “sentar direito”.

Porém, nesta última segunda-feira, 6, o jornal britânico The Daily Mail desvendou a bronca. De acordo com um especialista em leitura labial, a cantora teria dito para o ator: “Pare! Pareça mais amigável! Pareça mais motivado”. No que o ator que já interpretou Batman nos cinemas teria respondido: “Ok, eu posso”.