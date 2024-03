Aparência da mãe de João Guilherme choca internautas: "Parecem irmãos"

Após surgiu em nova foto com o filho, Naira Avila, mãe de João Guilherme, choca os internautas com sua aparência jovial; confira!

O ator João Guilherme homenageou sua mãe, Naira Ávila, nesta sexta-feira, 8, no Dia Internacional das Mulheres. O que roubou a cena, no entanto, foi a aparência da empresária, que deixou os internautas chocados nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, o filho de Leonardo compartilhou uma foto abraçadinho com sua mãe. Na legenda da publicação, ele fez questão de homenagear essa mulher tão importante em sua vida. "As coisas mais bonitas sobre mim vieram dela. 08/03, dia delas. Obrigado por tanto", escreveu João, que recebeu uma resposta da mãe. "Amor da minha vida todinha", disse ela.

Nos comentários, seus seguidores não deixaram de notar a jovialidade de Naira, que posou com um lindo vestido amarelo para o clique. "Nossa que mamis linda", declarou um fã. "Inacreditável que seja mãe", disse outro. "Parecem irmãos", disparou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

Poliana Rocha choca ao revelar perda de peso de Leonardo

Na última quinta-feira, 7, Poliana Rocha respondeu algumas perguntas de seus seguidores no Instagram e chocou os internautas ao revelar quantos quilos seu marido, o cantor Leonardo, já emagreceu. A revelação veio logo após um fã questionar sobre o processo de perda de peso do ator.

"Perdeu seis quilos! Está se sentindo super bem e a saúde agradece", contou. Poliana, sem dar detalhes sobre quanto o artista estava pesando antes.

Na ocasião, ela também revelou alguns detalhes sobre sua estética. A mãe de Zé Felipe confessou que colocou fios de sustentação para dar uma 'levantadinha' em seu rosto.

"Acabei de sair, é normal falar assim porque estou anestesiada. Para uma mulher da minha idade, era para colocar muito mais fios, mas coloquei só quatro aqui e quatro aqui. Quero ver como vai acomodar no meu rosto, fazer aos poucos", explicou.