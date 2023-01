Aos 70 anos, Bruna Lombardi arrasa ao ser fotografada de biquíni

Bruna Lombardi exibe corpaço sarado ao ser fotografada de biquíni em lindo dia de sol

A atriz Bruna Lombardi elevou a temperatura das redes sociais ao exibir o seu corpo sarado em uma nova foto de biquíni. Aos 70 anos de vida, ela aproveitou um dia de sol para renovar o bronzeado e ostentou sua beleza impecável.

Na imagem, ela surgiu com um biquíni verde combinando com a canga, que estava amarrada em seu corpo. Para completar o visual, ela usou óculos escuros e chapéu. Na legenda, a artista destacou a tranquilidade do momento da foto.

"Férias de verão na natureza, com amigos queridos e uma doce tranquilidade. Tempo de sol e sossego, ler, ver amigos que adoro, dormir na rede, nadar, andar na praia, fazer trilhas na mata. E muito amor...", disse ela.

Recentemente, Bruna Lombardi refletiu sobre a beleza. "Sempre me perguntaram muito sobre esse tema, mas nunca quis fazer dele algo superficial ou leviano. Temos que entender a beleza da diversidade, porque todos têm a sua. Não dá para se encaixar em um único padrão, não dá para tentar ser aquilo que não somos, porque não há beleza que se sustente assim. Se você coloca todas as suas fichas na beleza, vai dançar rápido, assim que chegarem as primeiras rugas. É preciso distribuir suas fichas em tudo aquilo que te traga felicidade e bem-estar", declarou em entrevista na revista CARAS.