Aos 65 anos, Christina Rocha mostra corpo impecável ao curtir dia na piscina com biquíni fininho

A apresentadora Christina Rocha ganhou elogios dos seguidores ao exibir corpo sarado em clique de biquíni na piscina

Christina Rocha (65) impressionou os seguidores das redes neste sábado, 6, ao compartilhar um clique em que mostra seu corpo impecável.

Aproveitando o dia ensolarado, a apresentadora publicou no feed do Instagram uma foto em que aparece usando um biquíni fininho, enquanto curte a manhã com seus dois cachorrinhos de estimação.

Na imagem, a artista aparece na piscina, segurando um dos pet no braço e tentando pegar o outro. Já na legenda, ela celebrou o momento de lazer. "Aquele momento delicioso com as minhas paixões. Feliz sábado!!!", escreveu.

Os internautas rasgaram elogios para Christina. "Linda demais", disse uma seguidora. "Corpo maravilhoso dessa gata", escreveu outra. "Sempre linda", falou uma fã. "Como é perfeita. Sou fã", comentou outra. "Corpão lindo. Arrasou", afirmou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Christina Rocha (@christinarochatv)

Christina Rocha revela que roubou igreja

A apresentadora Christina Rocha estreou seu podcast fazendo uma confissão de quando era mais jovem: ela assaltou uma santinha. Recebendo o convidado Fábio Porchat no 'Christina Podtudo', ela falou sobre ter muita fé, ao contrário de Porchat que é ateu, e confessou: "Você não é amigo de Nossa Senhora como eu sou, pedi até dinheiro emprestado para ela".

Ela contou como a história desenrolou: "Eu estava em Notre Drama, lá na igreja Nossa Senhora da Paz, eu e minha irmã mais velha, que é uma peste, a gente sempre gastava o dinheiro, a gente morava no Leblon, aí ia rezar para Nossa senhora… Aí eu falei: 'Tô sentindo que Nossa Senhora é amiga da gente'… e tinha um monte de moedinhas. Aí eu falei: 'Nossa Senhora empresta só um dinheirinho para gente voltar'. Aí eu vi [a santa] só fazendo assim [acenando com a cabeça]. Conclusão: pegamos... Não ia para rezar, era para pegar dinheiro porque eu tava dura."

