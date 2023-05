Aos 63 anos, Gretchen coloca pernões lisinhos para jogo e impressiona: ''Linda''

De look curtinho, Grethen coloca pernas nuas para jogo e choca com aparência perfeita

A cantora Gretchen (63) chamou a atenção nesta terça-feira, 16, ao compartilhar uma nova foto deslumbrante em sua rede social. Usando um look curtinho, de cor preta, ela colocou suas pernas para jogo e não passou despercebida.

No registro, a Rainha do Rebolado surgiu sentada em uma cadeira com classe e impressionou ao exibir suas curvas lisinhas. Com as pernas toda de fora, Gretchen provou mais uma vez que está com tudo em cima, apesar das críticas dos haters sobre sua aparência.

"Bom dia. Não é sobre querer ser. É sobre ser realmente. E eu sou", avisou a famosa sobre ser autêntica e ter segurança sobre si mesma.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a musa. "Quem me dera ter sua alegria e jovialidade! Você traz luz por onde passa!", elogiaram os fãs. "Linda", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Gretchen parou tudo ao dispensar a calcinha em um look branco com recortes laterais.

Veja a foto de Gretchen de pernas de fora:

Gretchen dispara indiretas após climão: 'Não vou dar cliques nem palco'

A cantora Gretchen surpreendeu ao escrever um recado nas redes sociais neste domingo. Em clima de indireta, ela disparou uma mensagem para uma pessoa e desabafou sobre o que está sentindo com a situação.

Sem citar nomes, ela disse: “Ai ai. Não adianta provocações, mentiras, fingir sentimentos que nunca existiram, incitar as pessoas com informações falsas, nada. Eu não vou dar cliques nem palco para ninguém. Muito menos pra quem precisa de usar o nome dos outros e situações para poder ser comentada e lembrada. Fica a fica. Falsidade aqui não passa”.

Logo depois, ela completou: “Gratidão aos meus seguidores, aos amigos que verdadeiramente me conhecem, a minha família por saberem exatamente quem sou e como sou. Obrigada por sempre cuidarem de mim e me defenderem. Amo vocês”.

Rapidamente, os internautas começaram a cogitar para quem seria a indireta. Isso porque, nesta semana, ela foi chamada de 'ex-mãe' por Jenny Miranda em um recado dela para lamentar a morte de Carlos Marques, ex-marido de Gretchen.

Em seu recado, Jenny disse: "Descanse em paz, Carlos Marques! Você foi para mim o pai que eu nunca tive. Para quem não teve o prazer de conhecê-lo, Carlos foi casado por 7 anos com a minha ex-mãe, que todos já sabem quem é".