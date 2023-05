Após morte do ex-marido, Gretchen alfineta a 'ex-filha': ''Não perde uma''

Cantora Gretchen é mencionada em post da ex-filha, Jenny Miranda, sobre morte do ex-marido, Carlos Marques, e manda indireta

Neste sábado, 13, a cantora Gretchen (63) não gostou nada de ser mencionada em publicação de sua "ex-filha", a influenciadora Jenny Miranda (34), que lamentou a morte de Carlos Marques, ex-marido da Rainha do Rebolado.

Nos stories, a famosa fez questão de dar uma alfinetada em Jenny após ter sido citada no post de homenagem ao empresário, que faleceu aos 60 anos em decorrência de uma leucemia, no Instagram na noite de sexta-feira, 12.

"Descanse em paz, Carlos Marques! Você foi para mim o pai que eu nunca tive. Para quem não teve o prazer de conhecê-lo, Carlos foi casado por 7 anos com a minha ex-mãe, que todos já sabem quem é", escreveu Jenny.

Incomodada, Gretchen se manifestou na web com uma indireta bem direta: "É. Tem gente que não perde uma oportunidade de aparecer. Até em momentos que não deveria. Mas é a vida, né? Colhemos o que plantamos".

Vale lembrar que Gretchen e Jenny Miranda não se falam após polêmicas recentes. A cantora ficou com Carlos Marques por 7 anos e até participaram do Power Couple Brasil, da Record, em 2016.

Confira o post de Jenny Miranda e a indireta de Gretchen:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jenny Miranda Gontijo (@jennybritomiranda)

Gretchen e o marido dividem opiniões com escolha de looks

A cantora Gretchen resolveu combinar mais um look com o marido, Esdras de Souza (49). A famosa compartilhou em suas redes sociais uma sequência de fotos usando uma roupa toda vazada, combinando com o maridão, nos bastidores de um show em Portugal, onde está morando atualmente.

De cropped e calça com detalhes em destroyed na cor azul claro, a Rainha do Rebolado causou um alvoroço entre os internautas ao exibir sem pudor a produção escolhida para mais uma apresentação.

Nos comentários, alguns seguidores criticaram a escolha do look do casal: "A decadência é triste quer Ibope e não consegue", afirmou um. "Logo Gretchen vai ficar do avesso. Vai esticando até virar do avesso", disparou outro.