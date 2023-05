Gretchen e o marido dividem opiniões ao combinarem look: "Quer ibope!"

Gretchen e o marido, Esdras de Sousa, dividiram opiniões ao aparecer nas redes sociais com um visual bem inusitado

A cantora Gretchen (63) resolveu combinar mais um look com o marido, Esdras de Souza (49). Na última semana, a famosa compartilhou em suas redes sociais uma sequência de fotos usando uma roupa toda vazada, combinando com o maridão, nos bastidores de um show em Portugal, onde está morando atualmente.

De cropped e calça com detalhes em destroyed na cor zul claro, a Rainha do Rebolado causou um alvoroço entre os internautas ao exibir sem pudor a produção escolhida para mais uma apresentação.

"E lá vamos nós para o nosso concerto de hoje,na Freguesia de Santo Varão, Sétima Feira de Gastronomia. O nosso look maravilhoso é da costureiram e estamos muito felizes de mostrar nossa música pra esse povo português tão querido", escreveu ela na legenda da postagem em sua conta oficial no Instagram.

Nos comentários, alguns seguidores criticaram a escolha do look do casal:" A decadência é triste quer Ibope e não consegue ", afirmou um terceiro. "Logo Gretchen vai ficar do avesso. Vai esticando até virar do avesso", disparou um quarto. Já outros elogiaram: "Vocês ficam fofos quando se vestem parecidos", "Look top, a costureira arrasou", falaram.

Ainda na últimas semana, Gretchen impressionou em um novo clique ao surgir de costas na praia, dando ênfase em seus glúteos bem redondos.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE GRETCHEN:

De biquíni, Gretchen posa com o maridão e exibe sua perna grossa

Gretchen e o maridão, Esdras de Souza aproveitaram o final de semana ensolarado para renovar o bronzeado. Para a ocasião, ela surgiu com um biquíni lilás estilo fio-dental e ostentou a sua beleza. Com o corpo escultural, ela deixou à mostra sua boa forma.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Você está ótima, feliz, realizada”, disse um seguidor. “Cada vez mais linda”, declarou outro. “Deusa, te amo”, afirmou mais um.