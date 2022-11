Aos 49 anos, Scheila Carvalho rouba a cena com barriga sarada e pernões: ''Que corpo, Brasil!''

De cropped e calcinha de biquíni, dançarina Scheila Carvalho ostenta curvas perfeitas e musculosas e chama atenção da web

CARAS Digital Publicado em 19/11/2022, às 20h14

A dançarina Scheila Carvalho (49) deixou os fãs babando ao postar novos registros nas redes sociais neste sábado, 19!

Ostentando seu corpaço escultural, a ex-morena do Tchan exibiu suas curvas impecáveis, resultado de muito treino, e chamou atenção dos internautas.

Usando uma blusa amarrada, ela deixou seu shape trincado à mostra e os pernões musculosos ao posar de calcinha de biquíni com estampa xadrez. Na beira de uma praia, a gata ainda surgiu de boné e tênis.

"Vamos de foto do dia da gravação do post anterior! Pena que não tá esse céu hoje minha gente! Um excelente final de semana pra vocês com sol ou chuva!", escreveu Scheila Carvalho ao legendar o post.

Os seguidores elogiaram a gata nos comentários da postagem. "Tem base não. Vai ficar com 100 anos eternamente linda", "Ainda tem quem questiona idade, ela é prova que a idade é apenas um número, dar de 10 a 0 em muitas novinhas que tem por aí.", "Barriguinha de milhões, que mulher linda", "Que mulher é essa Brasil???? Maravilhosaaa", "Misericórdia que corpo, mami", "Que corpo, Brasil!", exaltaram os admiradores.

Confira o corpão de Scheila Carvalho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Scheila Carvalho (@scheilacarvalhooficial)

Scheila Carvalho posa de look fitness e esbanja silhueta impecável

Scheila Carvalho impressionou os seguidores das redes sociais recentemente ao compartilhar um novo vídeo em que aparece treinando pesado na academia.

Na gravação publicada em seu perfil oficial no Instagram, a dançaria apareceu usando um top decotado e uma calça legging, que marca sua silhueta impecável, e mostrou que está focada em manter a boa forma. "Nada de reclamar, foca no resultado!", afirmou a artista na publicação.

