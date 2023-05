Aos 49 anos, Angélica exibe a barriga trincada em foto na academia

Angélica faz biquinho na academia ao surgir com a barriga de fora em nova selfie

A apresentadora Angélica (49) mostrou que está com o corpo sarado e sequinho em uma nova selfie na academia. Nesta sexta-feira, 26, a estrela fez o seu treino do dia e registrou o momento nas redes sociais.

Fazendo um biquinho, ela posou para uma foto no espelho e deixa a barriguinha trincada à mostra.

Recentemente, Angélica refletiu sobre a beleza com o passar dos anos. “A maturidade veio me trazendo uma sabedoria com relação à beleza e ao que é bom para mim, em termos de exercício e dieta. Hoje estou bem mais segura com todos os meus defeitos. Acho que existem formas da gente se cuidar, estar bem, sem exageros”, disse ela em entrevista no Gshow.

Inclusive, a estrela cuida de sua alimentação. “Tenho uma alimentação bem boa, gosto muito de legumes, de verduras, de comer coisas saudáveis, que é algo que veio comigo desde a adolescência. Hoje não tenho nutricionista, é uma dieta que eu mesma sei o que gosto, o que me faz bem e o que não faz”, declarou ela, que pratica musculação, muay thai, ioga e pilates.

Angélica também já contou que não fez cirurgia plástica até hoje, mas adora um procedimento estético. “Adoro clínica de estética, amo laser, tudo isso funciona muito para retardar esse envelhecimento das células”, contou.

Angélica fala sobre menopausa e falta de libido aos 49 anos

Com a chegada da menopausa, a apresentadora Angélica falou sobre os sintomas que vem enfrentando, incluindo a falta de libido.

Ela, porém, não desanimou e viu a oportunidade como uma forma de espalhar o conhecimento. À Vogue, ela afirmou que o problema fez com que ela se sentisse no dever de mostrar sua experiência para outras mulheres e se conhecer melhor.

"Aprendi mais sobre o meu corpo. A gente precisa se olhar mais. Quando a menopausa vem, ela chega meio que avassaladora, com os calores, a falta de libido, a queda de cabelo, o ressecamento da pele, a mudança de humor… Eu tive que parar e me olhar, para cuidar disso tudo de dentro para fora. Isso incentivou ainda mais o meu autocuidado", contou.