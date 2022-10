Aos 48 anos, Flávia Alessandra posa só de camiseta e exibe pernões torneados: ''Gata''

Atriz Flávia Alessandra fez fotos de sua intimidade usando apenas uma peça de roupa e deu show de beleza

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 08h41

A atriz Flávia Alessandra (48) deu um show de beleza em novas fotos em sua rede social. Neste domingo, 30, a loira mostrou como curtiu seu dia em casa e chamou a atenção ao aparecer plena em casa.

Nos registros publicados pela famosa, ela posou deslumbrante usando apenas uma camiseta branca e impressionou ao deixar suas pernas torneadas à mostra.

"Quem mais tá no mood descanso nesse domingão?", disse Flávia Alessandra ao surgir sorridente e segurando uma xícara.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Domingo pede descanso + my love", escreveu Otaviano Costa (49) para a esposa. "Gata", admiraram os fãs. "Lindas pernas", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Flávia Alessandra arrancou suspiros com cliques sensuais. Vestindo um look estourando, a loira deu um show de beleza com estilo.

Veja as fotos de Flávia Alessandra só de camiseta em casa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Nada ciumento, Otaviano Costa exibe Flávia Alessandra de fio-dental

O apresentador Otaviano Costa provou mais uma vez que não é nada ciumento com a amada ao mostrar o corpaço da atriz Flávia Alessandra em um vídeo publicado em sua rede social recentemente.

No registro, a loira apareceu esbanjando seu corpaço torneado e principalmente seu bumbum empinado ao surgir fazendo um ensaio usando apenas um body preto de modelo fio-dental.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!