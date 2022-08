Aos 45 anos, Cris Vianna aposta em look rosa com decotão e deixa pernas à mostra

Atriz Cris Vianna encanta ao mostrar o visual escolhido para noite de lançamento da nova temporada da série 'Arcanjo Renegado'

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 11h50

A atriz Cris Vianna (45) roubou a cena nas redes sociais ao ostentar sua beleza e recebeu chuva de elogios dos seguidores na manhã desta quarta-feira, 24!

Na noite de terça-feira, 23, a artista marcou presença na festa de lançamento da nova temporada da série do Globoplay, Arcanjo Renegado, protagonizada por Marcello Melo Jr. (34).

No Instagram, a musa mostrou o look escolhido para a noite especial: um vestido de veludo cor de rosa do estilista Alexandre Vauthier e uma bolsa da grife francesa Balmain. A produção impecável soma mais de R$ 30 mil.

Com os cabelos presos em rabo, ela chamou atenção com um decote poderoso e fenda, que deixou suas pernas torneadas em evidência.

"Ontem foi a festa de lançamento de Arcanjo Renegado. Foi lindo!", escreveu Cris ao legendar a postagem.

A gata foi elogiada por famosos e anônimos nos comentários. "Que musa!", disse a jornalista Djamila Ribeiro. "Deusuda!!!", exaltou Juliana Alves. "Sucesso lindeza", falou Lucy Ramos. "Linda e maravilhosa!", destacou Sheron Menezzes. "Magnífica", "Perfeita", "Foi a estrela da festa com certeza", disseram os internautas.

Confira o look poderoso de Cris Vianna:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cris Vianna (@crisvianna)

Cris Vianna surge deslumbrante ao lado de atrizes

Recentemente, Jeniffer Nascimento (29) exibiu um encontro mais que especial que teve com Taís Araujo (43), Erika Januza (37) e Cris Vianna. A atriz publicou uma foto encantadora onde as quatro aparecem juntinhas em um abraço, esbanjando muita beleza e se derreteu: "Se o seu celular travar nessa foto eu entendo, porque ela tá pesada demais! Deusas da vida e da arte. Eu celebro a existência de todas vocês!".

