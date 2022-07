Aos 43 anos, Daniella Cicarelli renova o visual e internautas aprovam: ''Mais maravilhosa ainda''

Daniella Cicarelli renova o visual e surge com o cabelo loiro em vídeo nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 21h45

Daniella Cicarelli (43) surpreendeu os internautas nesta sexta-feira, 22, ao revelar que havia renovado seu visual! Através de um vídeo postado em suas redes sociais, a apresentadora mostrou que agora está loira.

No Instagram, ela fez uma filmagem de transição. Portanto, o registro começa logo quando ela chegou no salão, com o cabelo antigo e as unhas escuras e, do nada, a modelo aparece com as madeixas mais claras e esmalte branco.

“Iluminada. Gostaram?”, questionou a esposa de Guilherme Menge na legenda da publicação. Ela também usou as hashtags ‘cabelo’ e ‘cabelo loiro’.

É claro que os fãs aprovaram a mudança. “Gata”, “maravilhosa”, “está linda”, “gostei”, “bonita como sempre”, “amei”, “ficou perfeita”, “diva”, “até careca você é linda”, “adorei!”, “ficou ótimo” e “mais maravilhosa ainda”, afirmaram nos comentários.

Confira o vídeo que Daniella Cicarelli publicou após renovar seu visual:

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Cicarelli (@daniellacicarelli)

