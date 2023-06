Aos 21 anos, filho de Gugu Liberato encanta ao surgir sem camisa

Filho de Gugu Liberato, João Augusto Liberato ostenta o seu corpo sarado ao posar sem camisa na academia

O jovem João Augusto Liberato, de 21 anos, que é filho do apresentador Gugu Liberato, agitou as redes sociais nesta semana ao compartilhar uma foto sem camisa nas redes sociais. Ele apareceu ostentou o seu físico impecável ao posar ao lado de um amigo na academia.

No registro, ele caprichou na pose para ostentar os seus músculos impecáveis. “Cinco meses de treino”, disse o amigo dele na legenda. Recentemente, João Augusto esteve envolvido na disputa pela herança do pai. Ele e as irmãs esperam a decisão da justiça sobre o caso da mãe, Rose Miriam, que tenta provar a união estável com o apresentador para ter direito a uma parte da fortuna que ele deixou.

Tanto que João Augusto fez um depoimento nas redes sociais após uma sessão de audiência na justiça para se defender de comentários maldosos. "Eu sou uma pessoa reservada e discreta como meu pai era. Eu realmente não queria me manifestar publicamente sobre este caso, mas todos os vazamentos sobre a audiência de ontem, e tudo que falaram ao meu respeito, me obrigaram a escrever esta mensagem. Eu fiz questão de estar presente e não é verdade que preferi ficar calado durante a audiência, não me manifestei porque não era o momento de me ouvir", explicou sobre ficar quieto.

"Fiquei muito supreso quando falaram que decidi ficar calado. Porque, pelo contrário, tenho muito para falar e até tive que me segurar para não falar quando não era o momento. Foi muito triste ver e ouvir tantas coisas que não eram verdadeiras, mas eu respeitei as regras da audiência. Tudo o que venho vivendo é muito triste e incrivelmente desnecessário. Meu pai me ensinou tantas coisas e o que eu quero é seguir minha vida honrando isso tudo", lamentou.

"Meu pai sempre foi um homem correto, sincero, humilde, generoso e muito reservado. Tudo oque ele fazia era muito bem pensado e suas decisões foram sempre focadas para o bem maior de todos. Quem realmente o conheceu sabe da sua forte integridade e inteligência em tomar decisões. E hoje eu vejo sua vida e história sendo desrespeitada com um monte de mentiras. Meu pai não merece isso e eu vou fazer de tudo para defender a verdade e a sua memória", declarou.