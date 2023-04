Ao natural, Thais Carla chama atenção da web ao posar com biquíni diferentão

Thais Carla deixa corpão à mostra ao posar com biquíni diferentão e fãs reagem

Na última sexta-feira, 31, a dançarina Thais Carla (31) deixou os seguidores impressionados ao surgir ao natural em uma série de registros publicados em seu perfil no Instagram.

Usando um biquíni customizado que virou febre entre as celebridades, a influenciadora apostou na peça em formato de coração para dar destaque a sua boa forma. Cobrindo apenas o essencial, a morena fez caras e bocas ao se exibir para a câmera.

Sem retoque e super confiante, Thais exibiu todos seus atributos enquanto se refrescava do calorão. "Quer provar, quer provar… minha balinha de coração// Ainda não superei essa customização", escreveu ela na legenda.

Ainda recentemente Thais Carla posou totalmente nua ao compartilhar uma selfie em frente ao espelho nas redes sociais ao abrir o coração sobre sua autoestima.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE THAIS CARLA:

Thais Carla comemora aniversário de 3 anos da filha, Eva

Thais Carla dividiu com seguidores nas redes sociais alguns registros da festa de aniversário de três anos da filha caçula, Eva, fruto de seu relacionamento com o fotógrafo Israel Reis.

Para comemorar a data especial, os papais corujas prepararam uma grande festa para a aniversariante, que contou com vários balões pretos e dourados na decoração, além do bolo e dos docinhos."Feliz aniversário, minha filha. 3 aninhos do amor da minha vida, te amo", declarou ela na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs e internautas desejaram um feliz aniversário para a filha caçula do casal e elogiaram a festa. "A bonequinha é a cara da Eva que fofura", escreveu uma, elogiando a decoração.