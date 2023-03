Thais Carla comemora aniversário de 3 anos da filha, Eva: "Amor da minha vida"

A influenciadora digital Thais Carla mostrou os detalhes da festa de aniversário da filha caçula, Eva

Thais Carla (31) usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa de aniversário da filha caçula, Eva. A menina, fruto de seu relacionamento com o fotógrafo Israel Reis, completou três anos de vida nesta quarta-feira, 15.

Para comemorar a data especial, os papais corujas prepararam uma grande festa para a aniversariante, que contou com vários balões pretos e dourados na decoração, além do bolo e dos docinhos. A dançarina e influenciadora digital também contratou alguns brinquedos para as crianças se divertirem.

Ao dividir os registros em seu perfil oficial no Instagram, Thais se declarou para a filha. "Feliz aniversário, minha filha. 3 aninhos do amor da minha vida, te amo", disse ela na legenda da publicação.

Além de Eva, Thais e Israel também são pais de Maria Clara. Em abril do ano passado, a influencer ficou noiva do amado durante uma viagem que os dois fizeram para Paris, na França. Na ocasião, ela mostrou algumas fotos do momento do pedido, que aconteceu em frente à Torre Eiffel, e também exibiu a aliança de noivado.

"EU DISSE SIM. AAAAAHHHHH. Eu fui pedida em casamento e tô sem acreditar até agora. Eu não acredito que isso está acontecendo. Eu passei a minha vida toda acreditando que não poderia ser amada ou ter uma família só por causa do meu biotipo (gordo) ouvi tanto isso que acreditei por muito tempo", confessou a artista.

Confira as fotos da festa de aniversário da filha de Thais Carla:

